شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار أعمال حملة مكافحة سوسة النخيل بالواحات والوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة والجهة المنفذة لحملة مكافحة سوسة النخيل الحمراء فى مناطق زراعة النخيل الاقتصادية ( الواحات البحرية بمحافظة الجيزة – واحة الداخلة بالوادى الجديد ) إنه تم عمل مجموعة من الدورات التدريبية للمزارعين والمهندسين الزراعين فى واحة الداخلة الاسبوع الماضى فى قرية المعصرة وقرية الجديدة وتم تدريبهم على مكافحة سوسة النخيل الحمراء بطريقة صحيحة وكذلك العمليات البستانية كما أنه سوف يتم عمل العديد من الدورات التدريبية فى الفترة القادمة مع بداية نشاط الحشرة فى شهر مارس الجارى.

من ناحيته قال الدكتور محمد كمال عباس، رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل، إنه تم توزيع عدد من البوسترات الخاصة بمكافحة سوسة النخيل الحمراء على العديد من المناطق كما تم متابعة أعمال المكافحة بالحقلين الإرشاديين فى الداخلة من فحص وعلاج النخيل المصاب وتم اضافة حقل ارشادى ثالث يتم تنفيذ عمليات المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء به وأن التدريب يتم بالتعاون بين معهد بحوث وقاية النباتات الجهة المنفذة لحملة والمعمل المركزى للنخيل ومديرية الزراعة بالوادى الجديد.

وأضاف " كمال " أنه سوف يتم تنفيذ دورتين لتدريب النخالين خلال شهر إبريل ويتم الإعداد لهم حاليا، كما يتم حاليا حصر الآفات التى تصيب النخيل بواسطة فريق بحثى من قسم بحوث الناخرات ومنتجاتها بالمعهد فى مناطق عمل الحملة من خلال الفحص البصرى واستخدام المصائد الضوئية.

وتهيب الحملة بالمزارعين بالوادى الجديد عدم نقل الفسائل بين المناطق إلا بعد الرجوع إلى مديرية الزراعة والحصول على تصريح بخلوها من سوسة النخيل الحمراء حتى يمكن المحافظة على الأماكن الخالية من الإصابة وكذلك فحص وإجراء عمليات الوقائية لحشرة، حتى لو كانت المزرعة خالية من الإصابة طالما أنها قريبة من منطقة مصابة حتى يمكن اكتشاف الإصابة مبكرا والتعامل معها كما تهيب الحملة بالمزارعين التخلص من بقايا محصول العام الماضى قبل خروج الأغاريض لأن معظم الثمار مصابة تؤدى إلى زيادة الإصابة العام الحالى بالآفات الثمار.



الحملة القومية لسوسة النخيل (1)



الحملة القومية لسوسة النخيل (2)

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الحملة القومية لسوسة النخيل (3)



الحملة القومية لسوسة النخيل (4)



الحملة القومية لسوسة النخيل (5)



الحملة القومية لسوسة النخيل (6)