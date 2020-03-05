شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الجامعات المصرية يزورون المشروعات القومية ضمن مبادرة كل يوم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق فوج من طلاب جامعة عين شمس؛ لزيارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV التابعة للهيئة العربية للتصنيع، فى إطار مبادرة كل يوم جديد؛ بهدف التعرف على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية للشركة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد عبد الغفار، فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل، أهمية المبادرة فى تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية القومية، وتنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، وتعزيز رغبتهم فى المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير فى توعية جيل كامل من الشباب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع.

من جانبه أكد اللواء المهندس محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة على أن مشاركة الشباب فى مشروعات التنمية تنمى إدراكه بفرص العمل المتاحة بعد التخرج، ليرى التطور الكبير الذى تشهده مصر فى مختلف المشروعات القومية.

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واطلع الطلاب خلال جولتهم على المقومات والقدرات والإمكانيات البشرية والعلمية والبحثية للشركة العربية الأمريكية السيارات، وما تمتلكه من معامل وأجهزة ومعدات فى مجال صناعة وتجميع السيارات (جراند شيروكى، والرانجلر، وتويوتا فورتشنر)، والتى تمكنها من المساهمة فى العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وفى نهاية جولتهم أعرب الطلاب عن سعادتهم بالاشتراك فى هذه الزيارة، وتطلعهم لزيارة باقى مصانع الهيئة العربية للتصنيع والتي تعد من القلاع الصناعية الهامة فى مصر.

وأشار أحمد الشيخ وكيل الوزارة بقطاع التعليم أن هذه الزيارات لها مردود إيجابى على الشباب فى رفع قيم الولاء والانتماء لديهم، مؤكدا حرصه على متابعتها للتأكد من نقل كافة المعلومات عن الصناعات التى تنتجها مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وتعريفهم بالإمكانيات الفنية والتكنولوجية والبشرية القائمة عليها هذه الصناعات على أرض الواقع، معربا عن سعادته بردود أفعال الطلاب وفخرهم بالصناعة الوطنية.