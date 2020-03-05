"الوطنية للصحافة" تتابع انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالأهرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتابع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر ، انتخابات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام و التى بدأت صباح اليوم الخميس، وتفقد المستشار طارق محمد بدر المشرف على الانتخابات بمؤسسة الأهرام سير العملية الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد طالبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

وأوضحت الهيئة، أن العملية الانتخابية تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020.

ويتنافس في انتخابات مجلس الإدارة بمؤسسة الأهرام 12 صحفى على مقعدين، و15 إداريا على مقعدين و6 عمال على مقعدين أيضا بمجلس الإدارة، وبالنسبة للجمعية العمومية، يتنافس 10 صحفيين على مقعدين، و8 إداريين على مقعدين و8 عمال على مقعدين أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضى على النحو التالي:

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- مؤسسة الأهـرام: اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020

- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: يوم الأحد الموافـــق 8 مارس 2020

- مؤسسة دار التحريـــر ودار المعارف: يوم الثلاثاء الموافــق 10 مارس 2020

- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): يوم الخميس الموافــــــــق 12 مارس 2020.