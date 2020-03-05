شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطالب المديريات بحصر الحاصلين على الماجستير والدكتوراة للاستفادة منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبهت وزارة الأوقاف، على جميع مديريات الأوقاف تحديث بيانات جميع الحاصلين على الماجستير والدكتوراة فى موعد أقصاه شهر من تاريخه وفق الاستمارة المرفقة، مذيلة بإقرار بصحة جميع البيانات المدونة.

وقالت الأوقاف، إنها ترغب الاستفادة من البحوث المتميزة فى إصدارات الوزارة العلمية ومن الخبرات المتميزة فى المراكز البحثية بالوزارة لمن يرغب فى ذلك، وفي حالة عدم تحديث البيان خلال شهر يتم وقف أى مزايا مالية تترتب على الشهادة.

وطالبت الاوقاف كل مديرية بموافاة رئيس القطاع الديني بالوزارة باستمارات تحديث البيانات، وأسماء من يتخلف عن تحديث بياناته خلال تلك الفترة، مع الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من البيانات المحدثة بالمديرية، ويكلف كل من مدير المديرية ومدير الدعوة بكل مديرية بذلك.