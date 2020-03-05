شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تكلفة ترميم هرم زوسر 104 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عم سعادته لافتتاح أعمال ترميم هرم زوسر أقدم إنشاء حجرى فى البشرية، مؤكدا أن الدولة تركز على ترميم الآثار المصرية واستغلالها من مختلف الحضارات.

وأضاف خلال افتتاحه مشروع تطوير هرم زوسر بمنطقة سقارة، أنه تم افتتاح عدد من المشروعات من مختلف الحضارات، مؤكدا أن الدولة أنفقت ملايين الجنيهات لترميم وصيانة آثارها، وشدد على أن التركيز على الحفاظ على التراث فى مصر من المشروعات القومية، وكان الفترة الماضية شهدت افتتاح العديد من المشروعات.

وقال مدبولى إن المتحف المصرى الكبير سيكون أعظم المتاحف على الإطلاق وسيكون عنوان لمصر الجديدة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بنفسه الأعمال بالمتحف المصرى الكبير.

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وقال رئيس الوزراء، إن هرم زوسر تم ترميمه على مدار 14 عاما وتكلف أكثر من 104 ملايين جنيه.