شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وفيات كورونا فى إيطاليا إلى 107 حالات.. وتأكيد بإغلاق المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الوفيات فى إيطاليا بسبب فيروس كورونا إلى 107 أشخاص، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 3089 منهم 295 فى العناية المركزة فى حالة خطيرة، وتعافى حوالى 276 شخصا، وأكدت وزيرة التعليم الإيطالية، لوتشيا أتسولينا، أن المدارس فى عموم البلاد ستبقى مغلقة أعتبارا من اليوم الخميس، حتى الـ15 من شهر مارس الجارى.

وأضافت الوزيرة فى تصريح على هامش اجتماع بمقر الحكومة، قصر (كيجي) مع رئيس الوزراء جوزيبى كونتى، "فى هذه الساعات كان هناك تقييم مستمر حول إمكانية إغلاق المدارس أم لا"، مضيفة أنه "بالنسبة للحكومة لم يكن قرارًا بسيطًا، ولقد اتخذناه فى ظل انتظار رأى اللجنة الفنية العلمية، وقررنا فى إطار وقائى، تعليق الأنشطة التعليمية خارج المناطق الحمراء في البلاد، أماكن انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوزيبى كونتى أكد أنه سيطلب من الإتحاد الأوروبى كل المرونة اللازمة، للتعامل مع الفيروس"، مشيرا إلى أن الهدف الأول الآن هو احتواء العدوى، وأن إيطاليا ليست وحدها من تعانى من هذا الفيروس بهذا الشكل فى العالم.

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وأضاف كونتى أن "انهيار جسر جنوة، كان أيضا كارثة لبعض الاستثمارات فى إيطاليا، ولكننا نعرف كيفية النهوض من جديد، ونعرف كيف نصنع فريقا يمكنه العودة بقوة أكثر من ذى قبل، وسوف نخرج من حالة الطوارئ وسننظر إلى الوراء لنفخر بما حققناه".

وفى السياق نفسه، قال وزير العمل والسياسات الاجتماعية "نونثيا كاتالفو إن "من بين التدابير الجديدة التى أقوم بتطويرها كوزير للعمل فى مشكلة فيروس كورونا، والتى من بينها تعزيز صندوق تكامل الأجور، وذلك حتى يستفيد منه العمال الذين لا تشكلهم شبكات الأمان الاجتماعى الأخرى، والذين كانوا يعملون فى شركات قامت بطردهم، بما فى ذلك القطاع الزراعى".