شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: لا توجد أى اصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف، عدم تسجيل أية اصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بين أبناء الجالية المصرية في الكويت.

وقالت المضف - في المؤتمر الصحفي التاسع لوزارة الصحة الكويتية - إن الاصابات التي يتم علاجها حاليا، هي جميعا لمواطنين كويتيين، مشيرة إلى أن حالتهم جميعا مستقرة.

وفيما يتعلق بالوقت اللازم للسيطرة على الفيروس في الكويت، شددت المضف على عدم وجود أية تنبؤات بتاريخ محاصرة الفيروس في الوقت الحالي، خاصة مع انتشاره بشكل مكثف في عدد من دول العالم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت اليوم، تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 58 حالة حتى الآن، موضحة أن الحالتين الجديدتين لمواطنين من ضمن العائدين من إيران.

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قالت وزارة الصحة الكويتية، في مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إن وجود أشخاص فى الحجر الصحى لا يعني إصابتهم بفيروس كورونا، داعية المواطنين لعدم الخوف أو القلق إزاء إجراءات الحجر الصحى .

وأعلنت بثينة المضف وكيل وزارة الصحة الكويتية، فى المؤتمر الصحفى تسجيل حالتين إصابة جديدة لشخصين قادمين من ايران، مؤكدة نقلهم إلى المستشفى المخصص، بعد إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأنها حالات واردة من خارج الكويت.

وكشفت عن أن الحالات المصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج وبينهم حالة حرجة.

كان المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، قال إن حالتين أنهتا فترة الحجر الصحى فى أحد مراكز الحجر التى حددتها الوزارة؛ وذلك بعد انقضاء المدة المحددة للحجر، وأوضح السند - فى بيان صحفى، أمس الأربعاء، أنه لم تظهر على الحالتين أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل وأثناء مدة الحجر، مشيرا إلى أنه تم إجراء مسحة أولى عند دخول الحجر، وأخرى بعد إتمام المدة، وكانت المسحتان سلبيتان (لم تفد بالإصابة بالفيروس)، وعليه تم السماح لهما بالمغادرة.