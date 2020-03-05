شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: تسجيل حالتين إصابة بفيروس كورونا قادمتين من إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الكويتية، في مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إن وجود أشخاص فى الحجر الصحى لا يعني إصابتهم بفيروس كورونا، داعية المواطنين لعدم الخوف أو القلق إزاء إجراءات الحجر الصحى .

وأعلنت بثينة المضف وكيل وزارة الصحة الكويتية، فى المؤتمر الصحفى تسجيل حالتين إصابة جديدة لشخصين قادمين من ايران، مؤكدة نقلهم إلى المستشفى المخصص، بعد إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأنها حالات واردة من خارج الكويت.

وكشفت عن أن الحالات المصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج وبينهم حالة حرجة.

كان المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، قال إن حالتين أنهتا فترة الحجر الصحى فى أحد مراكز الحجر التى حددتها الوزارة؛ وذلك بعد انقضاء المدة المحددة للحجر، وأوضح السند - فى بيان صحفى، أمس الأربعاء، أنه لم تظهر على الحالتين أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل وأثناء مدة الحجر، مشيرا إلى أنه تم إجراء مسحة أولى عند دخول الحجر، وأخرى بعد إتمام المدة، وكانت المسحتان سلبيتان (لم تفد بالإصابة بالفيروس)، وعليه تم السماح لهما بالمغادرة.

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يذكر أن، مدة فترة الحجر 14 يوما، وهى المدة التى يعتقد أنها فترة حضانة الفيروس، ويبدأ حساب الأيام منذ مغادرة الشخص للمنطقة التى يطبق على القادمين منها الحجر الصحى أو تاريخ آخر مخالطة لشخص ثبتت إصابته بالفيروس.

وكانت زارة الصحة الكويتية، قد اعلنت الأربعاء، عدم تسجيل أية حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لليوم الثانى على التوالى، ليستقر إجمالى عدد المصابين عند 56 حالة حتى الآن.