شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر عددا من قرارات المنفعة لمشروعات خدمية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة، عدد من المشروعات الخدمية التى يجري إقامتها بمختلف المحافظات، وذلك لصالح عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية

وشملت القرارات مشروعات لإقامة محطات لرفع الصرف الصحي بعده محافظات تشمل الجيزة و سوهاج و القليوبية .

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كما نصت القرارات على أن يتم الحصول بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ كل مشروع.