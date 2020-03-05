بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين أعضاء بهيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 108 لسنة 2020 بتعيين كل من الدكاترة السعيد السيد السيد عبادة، وحسن أحمد محمد جبر، ومحمود توفيق محمد سعد، ومحمد حسنى إبراهيم سليم، أعضاء بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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