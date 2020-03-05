شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة غدا وأمطار خفيفة على القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد الأيام المقبلة تغيرات سريعة وحادة في أحوال الطقس تشمل انخفاضات وارتفاعات فى درجات الحرارة، مؤكدًا انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ بداية من غدٍ الجمعة وذلك بمعدل 6 درجات مئوية، فضلا عن نشاط الرياح الذى يعزز الشعور بانخفاض الحرارة.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة لقناة "اكسترا نيوز" اليوم الخميس، إن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية عن المعدل الطبيعى لمثل هذا الوقت من العام، محذرا بشدة من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية.

فى غضون ذلك، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع أخر فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهار بارد ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة أقصى الغرب ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة .

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وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح نشطة أحيانا، وشمال الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا، شديد بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة.