شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح هرم زوسر المُدرج بعد ترميمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، هرم زوسر المُدرج بمنطقة سقارة الأثرية، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به.

ويرافق رئيس الوزراء الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء والمسؤولين.