شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض الأحياء بمدينة 6 أكتوبر وضعفها بالمنطقة الصناعية لمدة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (الأحياء: ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، حي البشاير، و۲۰۹، و276، و۲۰۰۰ قطعة)، بجانب انخفاض ضغوط المياه بالمنطقة الصناعية، وذلك ابتداءً من الساعة 6 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 7/3/2020، ولمدة 12 ساعة، نظراً لتنفيذ أعمال ربط خط التغذية قطر 1000 مم المُغذى لتلك المناطق.

‏‎وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100.

‫وكان المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، قد أكد أنه جارٍ البدء فى أعمال تطوير وتدعيم ورفع كفاءة عدد 23 عمارة منخفضة التكاليف بالحى السادس بالمجاورة العاشرة بالمدينة، والتى تم تنفيذها منذ عام 1990، حيث تم الانتهاء من إسناد المشروع وتسليم الموقع للشركة المنفذة، تمهيداً لبدء الأعمال.‬

‫وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أنه تم تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، استشارى المشروع، بضرورة تنفيذ الأعمال بالجودة والدقة المطلوبة، مؤكداً أن تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعمارات منخفضة التكاليف يأتي في إطار الجهود المبذولة من جهاز المدينة لتطويرها، وظهورها بالمظهر اللائق.‬

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‫وذكر المهندس شريف الشربينى، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لا يدخر جهداً فى تطوير ورفع كفاءة المناطق المختلفة بالمدينة، مشيراً إلى أنه أصدر تكليفاتٍ للإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة للانتهاء من تنفيذها فى أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، وعلى رأسها خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالشراكة مع القطاع الخاص.‬

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جارٍ استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والخدمات بالمناطق الصناعية بالمدينة، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، لتوفير البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار بالمدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه جارٍ استكمال رفع مخلفات المبانى المتراكمة ومخلفات المصانع التى تم إلقاؤها على طرق المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه تم رفع نحو مليون و350 ألف م3 من المخلفات، وجارٍ استكمال رفع المخلفات المتبقية والتي تقدر بـ75 ألف م3 تقريباً