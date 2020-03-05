شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 6 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وأفادت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، أن رحلة شركة لوفتهانزا المتجهة إلى فرانكفورت تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر رحلة اير كايرو 475 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة اير العربية المتجهة إلى تبوك ساعة ونصف لظروف التشغيل.