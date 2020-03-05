التنمية المحلية تختتم ورشة العمل الثانية لتبادل الخبرات بين 400 متدرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، ورشة العمل الثانية لتبادل الخبرات بين ما يقرب من 400 متدرب من المحافظات وخبراء التدريب وبناء القدرات من الوزارة ومركز تدريب سقارة ومسئولى التدريب ومديرى الموارد البشرية بالمحافظات وخريجى إعداد المتدربين TOT وبعض الخبراء المتخصصين فى مجال التدريب.

وركزت الورشة الثانية التى نظمتها الوزارة 2 مارس الجارى، تحت شعار "تخطيط التدريب بالمشاركة.. منكم.. وبكم.. وإليكم"، على تبادل الأفكار والخبرات لتحديد أهم الدورات التدريبية التى يحتاجها العاملون فى المحافظات لتطوير قدراتهم الشخصية والوظيفية، وضمت 13 محافظة هي: "الاسكندرية والاسماعيلية والاقصر والبحر الاحمر والدقهلية والشرقية والفيوم والقليوبية والمنيا ودمياط وشمال سيناء وقنا ومطروح".

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جدير بالذكر أن الورشة الأولى بدأت 28 فبراير الماضى حتى الاثنين 2 مارس الجارى، وضمت 14 محافظة هى "أسوان وأسيوط والبحيرة والجيزة والسويس والغربية والقاهرة والمنوفية والوادى الجديد وبنى سويف وبورسعيد وجنوب سيناء وسوهاج وكفر الشيخ".

وتناولت ورشتى العمل كافة الموضوعات التى تهم عناصر منظومة التدريب بالمحليات ويتم خلالهما تنظيم جلسات نقاشية عامة ومحاضرات نظرية وورش عملية لمجموعات مصغرة تشمل اساليب تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية ومراحل إعداد الخطة التدريبية ومنهجيات اعداد الحقائب التدريبية وكيفية التغلب على معوقات تنفيذ التدريب ومعايير إعداد خطة تدريبية وتحديد أولويات التدريب والفئات المستهدفة.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن ورشتى العمل ستناقشان رؤية الوزارة لمنظومة التدريب ، كما ستركز على مساعدة المحافظات والقائمين على مركز تدريب سقارة فى وضع الخطة التدريبية للعام المالى الجديد ( 2020/2021 ) بما يلبى الاحتياجات التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية ، وقياس العائد من التدريب وتقييم الخطة التدريبية للعام المالى الحالى 2019/2020 ، وصقل مهارات عناصر منظومة التدريب فى المحافظات من خلال المحاضرات التنشيطية وورش العمل التفاعلية ، وتحديد الدورات التدريبية المدرجة بخطة مركز سقارة ومراكز تدريب المحافظات ، إضافة إلى تمكين الحاصلين على دورات اعداد المدربين tot بمركز سقارة ورعايتهم من مسئولى محافظاتهم لضمان الاستخدام الأمثل لهم فى العملية التدريبية بمركز تدريب سقارة وفى محافظاتهم.