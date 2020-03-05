شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين الأعلى للآثار: لأول مرة سيتم افتتاح المدخل الجنوبى لهرم زوسر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن افتتاح هرم زوسر اليوم يشمل المدخل الجنوبى للهرم للمرة الأولى، مشيدا بطريقة بناء الهرم الذى يعد أقدم وأهم بناء حجرى في العالم، واستطرد: "لو كل أهرامات مصر وقعت زوسر مش هيقع" بسبب طريقة بنائه.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري اليوم الخميس، أن التابوت الخاص بزوسر عبارة عن 32 كتلة جراتينية بوزن 176 طنا كلها قدمت من أسوان، مؤكدا وجود ممر طويل يصل لغرفة الدفن التي تشمل التابوت الخاص بالملك زوسر.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، يرافقه الدكتور خالد العنانى، وزير الاثار والسياحة، مشروع تطوير هرم زوسر بمنطقة سقارة.

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وكان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد أكد إن مشروع ترميم هرم سقارة هو أحد أهم مشاريع الترميم التىتنفذها الوزارة، فهرم زوسر هو أقدم بناء حجرى فى العالم، وشمل مشروع الترميم أعمال درء الخطورة، والترميم الخارجى والداخلى للهرمشمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجرى، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

وأوضح أن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف فى نهاية عام 2013، وأعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مبانى وسلالم المدخل الجنوبى والمدخل الشرقى من الخارج، بالاضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجارى أعمال التسوية فى الناحية الشرقية للهرم، بالاضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.