شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى.. كلية الطب جامعة مصر تنظم ندوة الكشف المبكر لسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، 100 مليون صحة، ولدعم صحة المرأة المصرية، نظمت كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورشة عن الكشف المبكر لسرطان الثدى.

يأتى ذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة، وإشراف عميدة كلية الطب بجامعة مصر الدكتورة فوزية أبو الفتوح.

وقالت عميدة كلية الطب، إن الورشة تم تنظيمها بهدف التدريب على الفحص الذاتى بنظام المحاكاة، بالتعاون مع الشبكة القومية لأبحاث السرطان، حيث تم الاستعانة بـ«مانيكانات» لتعلم طرق الفحص الذاتى للثدى.

وأضافت أنه تم مناقشة الفحص السريرى للثدى خلال الورشة، وهو فحص للثدى يجريه أطباء واختصاصيون مدربون، وهؤلاء يمكنهم الحكم على طريقتك فى إجراء الفحص الذاتى لثدييك ومدى صحتها.

كما تناولت الورشة الفحص الذاتى للثدى حيث تم تقديم النصائح لكل امرأة بضرورة فحص ثدييها شهرياً للتأكد من عدم وجود أورام أو عقد صلبة أو أى تغيّرات أخرى.

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وذكرت أبو الفتوح أنه خلال الورشة تم إعطاء روشتة من النصائح التى يجب على السيدات اتباعها فوراً إذا لاحظت أى من التغيرات فى الثديين.

وأشارت العميدة إلى أن تلك التغيرات ربما تكون كتلة، أو عقدة صلبة، أو تغلظات، تورم، أو حرارة، أو احمرار أو اسوداد، تغير فى حجم أو شكل الثدى، نقرات صغيرة أو تجعد فى الجلد، حكة.

وأوضحت أن من العلامات أيضا، تقرحات قشرية أو طفح جلدى على حلمة الثدى، انسحاب حلمة الثدى أو أية أجزاء أخرى من الثدى إلى الداخل، إفرازات من حلمة الثدى تبدأ فجأة، ألم جديد فى مكان معين مستمر ولا يزول.

وأعلنت عميدة كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الندوة حاضر فيها الدكتور منير أبو العلا الأستاذ بمعهد الأورام، والدكتور إيهاب قدرى، حيث تناولت الندوة أعراض أورام الثدى، وطرق المسح للكشف المبكر عن سرطان الثدى والفحص الذاتى له.















