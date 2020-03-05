شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم يوما توعويا للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حملاتها للتوعية بفيروس كورونا المستجد، حيث تنظم كلية العلوم بالتعاون مع كلية طب قصر العينى، يوما توعويا تحت عنوان "الوقاية من فيروس كورونا"، وذلك اليوم الخميس، بقاعة ابن سينا بالكلية، بحضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

ويتضمن اليوم التوعوى عدة محاضرات من بينها "وباء كورونا بين الوهم والواقع"، تلقيها الدكتورة مها الغباشى أستاذ الصحة العامة بكلية طب قصر العينى، ومحاضرة حول "استهداف كوفيد 19"، للدكتور عبده الفقى الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم، كما يتضمن اليوم كذلك تقديم عروض عملية للطلاب حول العادات والأخطاء التى تؤدى إلى تفشى فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، ويقام على هامش اليوم حملة توعية أمام المبنى الرئيس للكلية.

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وقال الخشت إن الجامعة تنظم ندوات بالكليات والمدن الجامعية للتوعية بأعراض الفيروس الجديد، وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإجراء حملة صحية ومسحًا طبيًا على الطلاب المصريين والوافدين بالمدن الجامعية بالتعاون بين كلية طب القصر العيني وكلية التمريض ومستشفى الطلبة والإدارة العامة للشؤون الوقائية للاطمئنان على الطلاب.

من جانبه أكد الدكتور عبد الحميد المناوي عميد كلية العلوم، حرص الكلية على تنفيذ خطة جامعة القاهرة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال تكثيف حملات التوعية داخل المدرجات والمعامل الطلابية، ومن خلال اللوحات الإرشادية الموزعة في كافة أنحاء الكلية، مضيفًا أن الكلية خصصت حملة توعوية تتضمن العديد من المحاضرات إلى جانب مجموعة من الأنشطة الفنية واليدوية المختصة بالتوعية بطرق الوقاية من الفيروس.

يشار إلى أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أعلن مبكرًا عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.