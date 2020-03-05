أخبار مصر | رئيس الوزراء يفتتح هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يفتتح هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، هرم زوسر المُدرج بمنطقة سقارة، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به.

ومن المقرر أن يرافق رئيس الوزراء الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ومشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011، واستأنف فى نهاية عام 2013، حيث شملت أعمال الترميم الواجهات الخارجية للهرم، وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مبانى وسلالم المدخل الجنوبى والمدخل الشرقى من الخارج.

وشملت أيضًا تهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، بالإضافة إلى أعمال التسوية فى الناحية الشرقية للهرم، وتمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.