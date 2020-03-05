أخبار مصر | "أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وإليكم توقعات هيئة الأرصاد الجوية:
القاهرة الكبرى:
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
الوجه البحري:
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية:
يسود طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة أقصى الغرب، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
شمال الصعيد:
يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
جنوب الصعيد:
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد كالتالي:
القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 28
شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 27
طنطا: الصغرى 14 والعظمى 27
دمنهور: الصغرى 15 والعظمى 25
الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 22
بلطيم: الصغرى 12 والعظمى 24
مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21
السلوم: الصغرى 11 والعظمى 20
سيوة: الصغرى 12 والعظمى 22
بورسعيد: الصغرى 17 والعظمى 27
دمياط: الصغرى 15 والعظمى 25
الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 28
الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 30
السويس: الصغرى 13 والعظمى 29
العريش: الصغرى 11 والعظمى 30
رفح: الصغرى 10 والعظمى 28
رأس سدر: الصغرى 14 والعظمى 28
نخل: الصغرى 08 والعظمى 30
نويبع: الصغرى 17 والعظمى 27
طابا: الصغرى 15 والعظمى 27
كاترين: الصغرى 08 والعظمى 22
الطور: الصغرى 12 والعظمى 27
شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 27
الغردقة: الصغرى 14 والعظمى 29
مرسى علم: الصغرى 14 والعظمى 28
الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 28
بنى سويف: الصغرى 12 والعظمى 29
المنيا: الصغرى 12 والعظمى 30
أسيوط: الصغرى 13 والعظمى 31
سوهاج: الصغرى 13 والعظمى 32
قنا: الصغرى 14 والعظمى 32
الأقصر: الصغرى 15 والعظمى 33
أسوان: الصغرى 15 والعظمى 33
أبوسمبل: الصغرى 14 والعظمى 32
الوادي الجديد: الصغرى 12 والعظمى 34
شلاتين: الصغرى 18 والعظمى 31
أبو رماد: الصغرى 18 والعظمى 30
حلايب: الصغرى 19 والعظمى 30
رأس حدربة: الصغرى 20 والعظمى 29