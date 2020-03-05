شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توجه طلاب الثانوية العامة لسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية والورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والإدارات التعليمية بسرعة انتهاء المدارس الثانوى من تمكين طلاب الثانوية العامة من تسجيل استمارة التقدم للامتحان الورقية ومراجعتها بشكل دقيق وإرسالها إلى الكنترولات قبل انتهاء مارس الجارى، موضحة أنه على جميع الطلاب الانتهاء من تسجيل الاستمارتين الإلكترونية والورقية قبل انتهاء الشهر الجارى.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك خطة عمل لامتحانات الثانوية العامة تستهدف انتهاء طلاب الثانوية العامة من كتابة الاستمارة الإلكترونية والورقية قبل نهاية مارس حتى تستطيع الكنترولات تجهيز أرقام جلوس الطلاب فى أبريل وإعلانها فى موعدها المحدد لها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مقترح الجدول وتخللت الامتحانات ثلاث اجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل فى حين أن أخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو، كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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وكشف مقترح الجدول أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولي، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية (استاتيكا) لشعبة الرياضيات.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة سوم الثلاثاء 16 يونيو مواد الأحياء لشعبة علمى علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمى رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبى.

ويؤدى الطلاب الأحد 21 يونيو مادتى الكيمياء لشعبة علمى علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبية والخميس 25 يونيو امتحان مادتى الفيزياء لشعبة علمى علوم ورياضيات والتاريخ للأدبية، الأحد 28 يونيو لمادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ويواصل الطلاب امتحاناتهم، حيث يؤدون يوم الخميس 2 يوليو مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم، الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل) لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبى، والسبت 4 يوليو لمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمى رياضة.