شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق»: النيل مصدرنا الوحيد للعيش الآمن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إننا نصطف جميعاً مع قيادتنا للتأكيد والدفاع عن حقنا فى الحياة باعتبار أن مياه النيل هى مصدرنا الوحيد للعيش الآمن الكريم منذ بدء الخليقة، وهو ما ترجمه الاتفاق المقترح توقيعه من الدول الثلاث بعدالة وتوازن تام بما يحقق مطالب الأطراف الثلاثة، وهى مصر والسودان وإثيوبيا».

وأضاف، فى تصريحات صحفية الأربعاء: «يظل الاتفاق لمصرنا ضرورة حيوية باعتباره يؤكد الحق فى التنمية لشعوبنا فى الدول الثلاث فهو الضرورة الحيوية لنا باعتباره السند والدعم لحقنا فى الحياة الذى كفلته الأديان السماوية والمواثيق الدولية، باعتباره أصل الحقوق كلها».

وتابع فائق: «نقدر تماماً بأن حكمة سياساتنا واستمرار بذل المساعى الحميدة وبدعم الشركاء الداعين لعملية السلام والاستقرار فى منطقتنا، سيتحقق التوصل للاتفاق بما يعكسه ذلك من سلام وأمن واستقرار لشعوبنا، ونُذكر بأن السلام الدائم لا يقوم إلا على التسويات العادلة، وأننا نتطلع إلى أن كل القوى الداعمة لسلام وأمن واستقرار الشرق الأوسط وإفريقيا أن يكون لها الدور المساند لتنفيذ هذا الاتفاق».

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وفى سياق متصل قال على قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الخارجية، إنه بات من الواضح أن نوايا الجانب الإثيوبى فى الوصول إلى اتفاق مع مصر بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة لم تكن صادقة، وكل ما وقّعته الحكومة الإثيوبية من مذكرات تفاهم واتفاقيات كانت لاستنزاف الوقت حتى تصل إلى موقف مناسب لرفض التفاوض حول السد.

وأوضح «قرطام» فى ندوة عقدها الحزب، الثلاثاء، حول سد النهضة، أنه لم يعد من المنطقى تصديق تصريحات الجانب الإثيوبى، خصوصاً إذا لم يؤيدها الواقع، خاصة مع وضوح مطالب وشواغل مصر بشأن فترة ملء السد، وهى نقطة الخلاف الأساسية.

وأشار إلى أن عدم تفهم الجانب الإثيوبى مطالب مصر فى الحفاظ على أمنها المائى يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومى المصرى، الأمر الذى لا يمكن التغاضى عنه، لأن الحق فى التنمية مهما كانت مبرراته، وهو بالتأكيد حق مشروع لإثيوبيا، لا يمكن أن يكون على حساب حياة المصريين.

وأوضح نائب رئيس حزب المحافظين أن الجانب الإثيوبى يجب أن يعى العواقب الوخيمة المترتبة على الانفراد والتعسف فى اتخاذ القرار من جانب واحد، وأن تلك التداعيات سيكون لها تأثير مباشر على السلم والأمن فى إفريقيا، وعلى أطر التعاون والعيش المشترك، وخطوة بهذا الحجم والخطورة من جانب إثيوبيا دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان ناتجة عن رؤية قصيرة المدى ومصالح ضيقة، ما يؤدى بالتأكيد لتراكمات سلبية وشروخ يصعب ترميمها مستقبلاً، ليس بين القيادات ولكن بين الشعوب نفسها. وأكد «قرطام» وقوف حزب المحافظين خلف القيادة السياسية ووزارة الخارجية، والدعم الكامل واللامحدود لكل الخيارات والقرارات التى يمكن أن تُتخذ فى هذا الشأن للحفاظ على حقوق الشعب المصرى، مهما كانت تلك الخيارات، بداية من الوسائل القانونية الدولية، المتمثلة فى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، وصولاً لآخر تلك الخيارات وأصعبها، ويتعين على الجانب الإثيوبى أن يدرك أن الشعب المصرى متحد خلف قيادته السياسية وحكومته بما يضمن حقوقه التاريخية ومقدراته.