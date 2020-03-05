شكرا لقرائتكم خبر عن «بهتيم» تناقش «فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعد قصر ثقافة بهتيم محاضرة بعنوان «الرياضة وصحة الإنسان» «فيروس كورونا»، للدكتورة فاطمة على العزب، مسؤول الثقافة والإعلام بإدارة حى شرق شبرا الخيمة، تحدثت عن أهمية الرياضة ودورها الإيجابى على الصحة الجسدية والنفسية والعقلية لصحة الإنسان ودور الرياضة الفعال فى البناء السليم للجسم وتنشيط الدورة الدموية، وأضافت أن فيروس كورونا بدأ ينتشر فى كثير من دول العالم، وكيفية الوقاية منه عن طريق الاهتمام بالنظافة الشخصية المستمرة واتباع بعض الخطوات اللازمة للابتعاد عن الإصابة بالأمراض بشكل عام والفيروس بشكل خاص، بجانب مواصلة استقبال طلاب فصل محو الأمية.

وعقدت مكتبة الشموت ورشة حكى عن «دور المجتمع فى رعاية ذوى للاحتياجات الخاصة»، والطرق المثلى للتعامل مع أقرانهم، لطلاب مدرسة الشهيد علاء السيد، بجانب ورشة رسم عن إفريقيا.