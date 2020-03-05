شكرا لقرائتكم خبر عن على باب الوزير.. إلى وزيرة الصحة ومحافظ الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

د. هالة زايد.. وزيرة الصحة

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■ رباب السيد محمود السيد، من قرية ميت فارس، بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية، تستغيث بكم، قائلة: «تقدمت لمستشفى المنصورة الدولى، بمدينة المنصورة منذ أكثر من ستة أشهر لإجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار، وكان الرد أن جهاز المنظار به عطل وعندما يتم إصلاحه، سوف نتصل بكم. وبعد ستة أشهر وأنا أعانى الآلام تم الاتصال بنا لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل وتم تحديد ميعاد العملية يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير الماضى، على أن أذهب قبلها بيوم للتجهيز وكنت فى غاية السرور لإنهاء الآلام ومشقة التعب. وبالفعل ذهبت فى الميعاد، وبعد انتظار طويل قالوا خلاص العمليات اتلغت النهاردة بسبب عدم وجود أطباء التخدير وتعالى الأسبوع القادم. وللمرة الثانية، ذهبت فى الميعاد للتجهيز على أن تتم العملية الثلاثاء الموافق 3 مارس الجارى، وبعد طول انتظار قالوا العملية اتلغت لأن أطباء التخدير اكتفوا بحالة واحدة النهاردة، وتعالى الأسبوع القادم. علما بأننى من قرية تبعد عن مدينة المنصورة بـ ٣٠ كيلو مترا وأرهق جدا من المواصلات فضلا عن ترك بيتى وأولادى الصغار لدى الجيران، فهل يعقل ذلك؟ كل ما أرجوه التدخل لتحديد موعد محدد لإجراء العملية، رحمة بظروفى وبأولادى».

د. ممدوح غراب.. محافظ الشرقية

■ محمد سيد عبدالعزيز، المقيم فى قرية بيرعمارة، مركز بلبيس. يشكو من وجود مقهى بدون ترخيص أمام محطة القطار بالقرية، وبها بعض السلوكيات الخارجة عن القانون، على حد قوله. ناهيكم عن إشغال الطريق، من خلال وضعه الكراسى الخاصة به على جانبى الطريق، وفقا لزعمه. ويقول الشاكى إنه تم الشكوى كثيرا، لكن دون استجابة. فهل يمكن التحقيق فى صحة الشكوى من عدمها، واتخاذ ما ترونه مناسبا من الإجراءات.