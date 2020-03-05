شكرا لقرائتكم خبر عن «القلب الكبير»: مستمرون فى دعم «القومى للأورام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«تبرعك يسعدهم.. صور واصنع التغيير».. تحت هذا الشعار، لاقى معرض مؤسسة «القلب الكبير» بالشارقة، خلال المنتدى الدولى للاتصال الحكومى بالشارقة في دورته الـ12، إقبالًا كبيرًا من الحضور، وأكد المنظمون بالمؤسسة أن تبرعهم مستمر للمعهد القومى للأورام في القاهرة.

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وقال المنظمون بمعرض المؤسسة التي تترأسها الشيخة جواهر القاسمى، قرينة الشيخ سلطان بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، إن المؤسسة خيرية إنسانية عالمية، وتساعد نحو 24 دولة على مستوى العالم، انضم إليها مؤخرًا عدد من الدول الإفريقية، مشيرين إلى أن عدد المستفيدين من المؤسسة وصل لـ3 ملايين مستفيد في دول مثل الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين ومصر.

وأضافوا: «تعمل المؤسسة على تأسيس مدارس ومستشفيات في 24 دولة، والنسبة الأكبر من المشروعات تتم في الشرق الأوسط»، وأوضح المنظمون أن المؤسسة وجهت تبرعات للمعهد القومى للأورام بالقاهرة بداية من عام 2018، ولا يزال الدعم مستمرا بعد التفجير الأخير أمام المعهد، وتسبب في تلفيات كبيرة بداخله.

وشددوا على أن المؤسسة تقوم على الاستدامة في التبرعات وتنفيذ المؤسسات التعليمية والصحية، بما يضمن تحسين الأحوال المعيشية.