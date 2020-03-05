شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يشارك في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2020 والذي يعقد في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار اليوم وغدا بمركز إكسبو الشارقة.

ويناقش «هيكل» الصورة الإعلامية للمجتمعات العربية لدى الغرب في اجتماع على مستوى وزراء الإعلام، ينظمه نادي الشارقة للصحافة، بمشاركة معالي على بن حمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بالمملكة البحرينية، ومعالي أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، ويدير الجلسة الإعلامي شريف عامر.

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كان الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة قد افتتح فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي صباح امس الأربعاء بحضور وزراء الإعلام العرب وعدد كبير من الشخصيات العامة رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.

ويتضمن المنتدى جلسات متعددة منها كلمة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي، المملكة الأردنية الهاشمية، وخطاب ملهم – قصة عقل لا يعرف المستحيل للدكتور طلال أبوغزالة رئيس مؤسسة طلال أبوغزالة العالمية للفكر، وتعزيز السمعة: الأفعال أبلغ من الأقوال لفخامة الرئيس خوان سانتوس – رئيس جمهورية كولومبيا (2010- 2018) والحائز على جائزة نوبل للسلام 2016، والاتصال العابر للثقافات لإيرينا بوكوفا المدير السابق لليونسكو وعمر غباش مساعد وزير الخارجية بدولة الإمارات.

يعتبر المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إحدى المبادرات التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بشكل سنوي، حيث انطلقت أعمال دورته الأولى عام 2012. ويعد المنتدى التجمع الأكبر في المنطقة لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي، وهو يحرص على ضرورة بلورة منصة موثوقة للتحاور ومناقشة أفضل الأساليب المتبعة في الاتصال الحكومي في العالم، وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي وأساليب الاتصال بين الحكومات والجمهور.