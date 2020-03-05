شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة والصناعة: تشغيل 4500 مصنع قريبًا.. ونحتاج زيادة الاستثمار الأجنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن ملف الصناعة والتجارة يستحوذ على أكثر من 35٪ من اقتصاد مصر، لافتة إلى أنه لابد من دعم الصادرات المصرية، وأشارت إلى أن أول ما قامت به فور توليها المنصب الوزارى، فيما يتعلق بالإطار المؤسسى للوزارة التي يتبعها 20 هيئة وجهاز تقدم خدمات للتجارة والصناعة، كان تطوير هذه الهيئات وتوفير التواصل بينها داخليًا وخارجيًا مع الجهات الأخرى.

وأشارت «جامع» خلال لقاء عقده حزب مستقبل وطن، أمس الأول، إلى أن كثيرا من الملفات مفتوحة أمامها في الوزارة، وهناك ملفات شديدة التعقيد، لكونها تخدم قطاعات مهمة، ويتم التعامل معها بتطويرها، وتذليل العقبات الموجودة أمامها.

Advertisements

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنها عقدت اجتماعا فور تكليفها بمنصبها، مع رؤساء الهيئات التابعة للوزارة للحديث عما يقوم به كل مسؤول، ووجدت الكثير من المشكلات والشكاوى، مؤكدة على عدم قبول أي تقصير من أي مسؤول في حل المشكلات التي تواجه المواطنين، وشددت على وجود أساليب منهجية تعمل من خلالها، لإيجاد حل لمشكلات المصانع المتعثرة، مضيفة: «لا يجب أن تقتصر مناقشة الملف في حل مشكلة مديونيات تلك المصانع».

وأشارت «جامع» إلى أن منظومة المعارض الخارجية ومساندة المصدرين، تحتاج إلى الدعم الكامل للجميع، دون أن يقتصر الدعم على فئات أو شخصيات معينة، وأكدت، على أن صناعة لعب الأطفال لابد أن تكون مرتبطة بأسس التربية وما نرغب في تنشئة الأطفال عليه، مشيرة إلى أن مصلحة الكفاية الإنتاجية إحدى الهيئات التابعة للوزارة، ورغبتها في تدريب طلاب التعليم الفنى على إدارة المشروعات وتأهيلهم لسوق العمل، موضحة أن العالم بات يهتم بالتعليم الفنى حتى إن المستويات العالية هي التي ترغب في الالتحاق به، وذلك على عكس المفهوم الخاطئ في مجتمعنا، الذي يرى أن من يلتحق بالتعليم الفنى هو المتوسط في المستوى التعليمى، أو أنه أقل من المؤهلات العليا. وشددت الوزيرة على ضرورة معالجة بعض التحديات التي تعوق حركة الاستثمار، قائلة: «نحن في حاجة إلى الاستثمار الأجنبى بشكل أكبر» مشيدة بموقف رئيس البرلمان النمساوى، الذي أكد خلال لقائه في مجلس الوزراء، أنه يروج للاستثمار في مصر في بلاده ويدعو المستثمرين للدخول في السوق المصرية، نظرًا لأن أهم عوامل الاستثمار متوفرة في مصر، وهو عامل الاستقرار والأمن السياسى وحجم الإنشاءات والمدن الجديدة.

وأشارت جامع، إلى أن القيادة السياسية حريصة على خلق فرص عمل، وهذا سيكون من خلال تشجيع الصناعة وتشغيل 4500 مصنع على مستوى الجمهورية سيساهم في ترجمة ذلك على أرض الواقع، قائلة: «منذ اللحظة الأولى لى في الوزارة وأعمل مع كل الزملاء في الوزارة على إزالة بعض الملاحظات الموجودة، وهذا لا يعنى أنه لم يكن هناك جهد مبذول، ولكن في الحقيقة أن القطاع كبير جدًا، أنا بروح بيتى كل يوم الساعة 12 بالليل، ولو يوم روحت الساعة 10.30 يبقى بدرى». ولفتت الوزيرة، إلى أنها نظمت عددًا من الزيارات الميدانية مع بداية توليها حقبة التجارة والصناعة، ومنها على سبيل المثال، المطابع الأميرية، وتعد أول وزيرة تزورها منذ ما يقرب من 14 عاما، مؤكدة أن وضع رؤية لخدمة المواطن لن يكون من خلال الجلوس في المكاتب، ولكن لابد من الوقوف على هذه المشاكل على الأرض.

وفيما يخص المصانع المتعثرة، أكدت الوزيرة، أن هناك منهجية في التعامل في هذا الملف، ولكن الأمر لن يقتصر على تسوية المديونيات فقط، أو الرفع من القوائم السلبية، ولكن الأولوية القصوى تتمثل في رفع الطاقة الإنتاجية، وزيادة حجم العمالة، ومتابعة منتجات هذه المصانع على الأرض، كما يتم مساندة المصدرين، ولكن لن يقتصر الأمر على فئة معينة، ولابد من فتح المجال للصغير من أجل منحهم فرصة للخروج وتصدير منتجاتهم للخارج مثل الكبار، متابعة: «مادام بدعمك كمصدر من حقى أعرف عملت إيه بالدعم ده، لأنى ببساطة مبحطش القرش إلا في محله».