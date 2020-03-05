شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: إطلاق «إيجيبشن تى فى» خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن «ايجيبشن تى فى»، القناة الفضائية المصرية الأولى سابقًا، ستخرج قريبًا، عقب انتهاء تطويرها بشكل كامل وإعداد الخريطة البرامجية والأفكار الجديدة، ورفع كفاءة الاستديوهات وتغيير التردد.

وأكد زين، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن تطوير القناة سيكون من خلال الاعتماد على العاملين فيها، مشددًا على أنه لن يتم بث 113 برنامجًا كما كان في السابق، إذ ليس من المعقول أن يكون هناك 113 برنامجا على قناة واحدة فهذا الرقم كبير جدًا، لكون غالبية تلك البرامج متشابهة وتخاطب نفس الفئات، وهذا يجعل المشاهد يعزف عن مشاهدة التليفزيون، وأشار إلى أن الإعلام حاليًا يخاطب فئات أخرى ويجب أن يكون هناك تحديث ومواكبة للعصر، والبرامج المتشابهة يجب أن تخاطب فئات معينة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن كل القنوات في الهيئة ستبدأ مرحلة مواكبة العصر والتحديث والتطوير سواء في القنوات المتخصصة أو القنوات الإقليمية، أما قناة النيل للأخبار فقد تم الانتهاء من تطويرها ومن البراند الجديد للنيل، فضلًا عن رفع كفاءة الاستديوهات، والتى تعمل بنظام HD ونظام 4k.