قراء ”الخليج 365” يؤيدون تغليظ عقوبة ذبح الدواجن بالمحال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة مخالفى قرار ذبح الدواجن بالمحال؟" أيد القراء تغليظ العقوبة. وكانت نسبة مؤيدى تغليظ عقوبة ذبح الدواجن بالمحال 54%، فيما جاءت نسبة غير المؤيدين 46%.



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