شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم أخر موعد للتقديم.. النداء الأخير للراغبين فى الالتحاق بمعهد معاونى الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى وزارة الداخلية اليوم الخميس، أخر الطلبات من المتقدمين للالتحاق بمعهد معاونى الأمن "ذكور، وإناث" على مستوى الجمهورية، وذلك بعدما وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن "ذكور وإناث"، حيث تبدأ عملية سحب الكراسات والتقديم من أول فبراير وحتى 5 مارس، من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وقال اللواء أسامة عبد الغنى مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب ينبغى توفر مجموعة من الشروط فى المتقدمين للالتحاق بمعهد معاونى الأمن، أبرزها أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 سنة وألا يزيد السن عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية وما يعادلها.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنه من ضمن الشروط أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقد الثقة والاعتبار، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

Advertisements

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أنه يشترط ألا يكون المتقدم سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبى نهائى، ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل، فضلاً عن استيفاء الشروط الصحية والبدنية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة، وأن يجتاز اختبارات السمات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وأردف مساعد وزير الداخلية أنه يشترط ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم للذكور، وألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 سم من الطول، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق الزواج.

وحول المزايا التى يحصل عليها المتقدم لمعهد معاونى الأمن، أوضح مساعد الداخلية، إلى أنه يحصل على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، والاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقا للقواعد العلاجية الشرطية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، فضلاً عن صرف الملابس الأميرية مجاناً.

وعن أماكن سحب الكراسات، أكد مساعد وزير الداخلية أنه يتم سحبها من معهد معاون الأمن بطرة "منطقة طرة ذكور وإناث"، ومعهد معاون الأمن بالقاهرة بشارع جسر السويس، بوابة رقم "1" للذكور، وبوابة رقم "2" للإناث، ومعهد تأهيل الأفراد بالقاهرة بشارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس، ومعهد معاونى الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج بمدينة سوهاج حى الكوثر.