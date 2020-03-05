رياح مثيرة للرمال وأمطار .. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعنلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة (الخميس – الجمعه - السبت).

وأضافت الهيئة أن طقس الخميس مائل للحرارة نهارًابارد ليلًا على أغلب الأنحار، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد القاهرة الكبرى.

كما توقع الخبراء، ظهور شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما تتعرض السواحل الشمالية لسقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة

وتكون الرياح معتدلة على أغلب الانحاء، وتنشط أحيانا على جنوب سيناء والغردقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الساحل السمالية الشرقية.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 28 - 15، والوجة البحري 27 - 14، والسواحل الشمالية 22 - 14، وجنوب سيناء والغردقة 28 – 17 ، وشمال الصعيد 31 - 14، وجنوب الصعيد 33 - 15.

وعن طقس الجمعه أكدت الهيئة أنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية ووسط سيناء بارد ليلًا، دافء على شمال الصعيد نهارا بارد ليلا، مائل لحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا بارد ليلا.

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وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري، ومتوسطة على السواحل الشمالية.

وتظهر الشبورة صباحا على قالهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وتنشط على وسط سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد، مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 21 - 15، والوجة البحري 21 - 14، والسواحل الشمالية 19 - 14، وجنوب سيناء والغردقة 27 - 17 وشمال الصعيد 23 - 14، وجنوب الصعيد 27 - 15.

أما طقس السبت، مائل للدفئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا، دافئ نهارا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد.

وتظهر الشبورة الكثيفة صباحا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة على كافة الانحاء .

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 22 – 11، والوجة البحري 22 – 11، والسواحل الشمالية 21 - 12، وجنوب سيناء والغردقة 24 – 16 ، وشمال الصعيد 23 - 9، جنوب الصعيد، 26 - 10.