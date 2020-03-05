أخبار مصر | قرار جديد من محاظف القاهرة بشأن حي المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من محاظف القاهرة بشأن حي المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء خالد عبدالعال، تكليف العقيد طارق اليمني، رئيسًا لحي دار السلام سابقا، برئاسة حي المقطم، بعد تقدم اللواء مدحت عبداللطيف رئيس حي المقطم السابق بطلب إجازة.

كما قرر "عبدالعال"، بنقل حسين أحمد حامد حسين، "أولى تخصصية - هندسة"، للقيام بأعمال مدير التنظيم بحي المقطم بدلًا من حي السيدة زينب.

وأسند محافظ القاهرة، مهام الإدارة الهندسية بحي المقطم إلى أحمد السيد محمد محمد، للقيام بأعمالها بدلًا من حي البساتين.

ويأتي ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.