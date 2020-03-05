مصر | بعد إعدام هشام عشماوي.. دموع الفرح تغمر عيون أسر الشهداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعدام هشام عشماوي.. دموع الفرح تغمر عيون أسر الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دموع حزينة.. ألم الفراق.. قلوب تصرخ من الوجع.. مشاهد كثيرة مرت بها كل أسرة شهيد منذ عامين وأكثر، عندما فقدوا أبنائهم وهم يدافعون كانوا عن تراب الأرض المصرية أثناء مواجهة أحد العمليات الإرهابية الخبيثة، والتي كان يقودها وينفذها الإرهابي "هشام عشماوي".

واليوم كان بمثابة "عيد لأسر الشهداء"، خاصة عندما أعلن المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، فجر يوم الأربعاء، الموافق 4 مارس 2020 تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى.

بدموع الفرحة بعد تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي "هشام عشماوى" فجر اليوم، قالت "نجوى إبراهيم" زوجة الشهيد المقدم "تامر محمد محمد لطفي"، أحد شهداء حادث العريش، إن تنفيذ الحكم كان بمثابة فرحة كبيرة لأسرتي ولأبناء الشهيد.

زوجة تامر لطفي: يجب أن يعدم مليون مرة

وأضافت زوجة الشهيد في تصريح خاص إلى "الخليج 365": "كنت متأكدة من تحقيق العدالة، لعودة الحق لكل بطل دافع عن هذه الأرض المصرية".

وأوضحت "إبراهيم" أنه منذ سماعها لخبر القبض على عشماوي، وهم يعيشون فرحة كبيرة، وكانت متأكدة من تنفيذ حكم الإعدام ذات يوم، معقبة: "بالرغم من عدم الشماتة الإ أنه هذا الشخص يستحق الإعدام مليون مرة"

وتابعت: "زوجي الشهيد ترك خلفه ٣ أبناء هم بمثابة ٣ أبطال وأكبر الأبناء طالب بكلية الشرطة ليكون خلفًا لوالده"، مضيفة: "الحق عمره ما بيروح، وهذا حق كل بطل يحب تلك البلد وكان يعلم أولاده هذا الحب الذي لا ينتهي".

Advertisements

أبناء الشهيد تغمرهم الفرحة بالاعدام

وعن تعليق أبناء الشهيد، على حكم الإعدام، قالت، إنهم غمرتهم الفرحة منذ سماع الخبر، بالرغم من ألم فراق والدهم في أعمار صغيرة، إلا أنهم دائما يفتخروا ببطولته.

واختتمت الزوجة كلامها، بتوجيه الشكر لكل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش والشرطة لتحقيق العدالة.

والدة الشهيد رائد محمد وهبة: "ابني مات بطل وعشماوي مات خسيس"

في نفس السياق، قالت همت عبدالخالق، والدة الشهيد الرائد محمد وهبة، الذي استشهد في أحدى العمليات الإرهابية التي قام بتنفيذها الإرهابي هشام عشماوي: "فرحتنا الليلة كبيرة جدا، وحق ابني رجع، والحمد لله ابني ممتش ابني استشهد وهو في مكانة كبيرة جدا عند ربنا، أبنائنا الشهداء ماتوا بعزة ولكن هو واللي زيه ماتوا بخسة".

وأضافت بصوت يملؤه الفرح والاشتياق لنجلها: شعرت بارتياح كبير عند تنفيذ الحكم وتمنيت لو أنه يمكن إعدام "عشماوي" بعدد الشهداء الذي تسبب في استشهادهم"، متابعة: "جزء كبير من حق ابني رجع النهاردة، والجزء الباقي هيرجع بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة الأمنية".

المحكمة تصدر حكمين ضده

الجدير بالذكر، كانت المحكمة أصدرت حكمين نهائيين بتأييد حكم محكمة الجنايات بإعدام الإرهابي هشام عشماوي لإدانته في قضيتي "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس الثالثة"، وأعيد "عشماوي" إلى مصر مايو 2019 بعد أن تم إلقاء القبض عليه من قوات الجيش الوطني الليبي في 8 أكتوبر عام 2018م في درنة شرقي ليبيا.