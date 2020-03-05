شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب ذبح الخنزير بالوخز فى القلب.. وعدم سلخه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن الخنزير لا يذبح، مثل باقى الماشية، ولكنه يطعن، والمنطقة التي يتم الطعن فيها هي القلب، وذلك حتى ينزف الحيوان كل الدماء التي به، حتى يتم تنقية اللحم من الدم، وهو ما أوضحه الدكتور مصطفى رمضان مدير المجزر الألي بالبساتين.

وبدوره أوضح الدكتور ميلاد سيدهم، مدير عام التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أن سبب عدم سلخ الخنزير، هو وجود طبقة من الدهون تحت الجلد بسمك 4 سم تقريبا.

وأضاف الدكتور ميلاد سيدهم، لـ"الخليج 365" أن حيوان الخنزير يتم نزع الشعر بالسمط ولا يتم السلخ، وأن طرق الذبح ثلاث

1- ذبح الماشية والأغنام

2- نحر الإبل ( الجمال )

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3- وخز الخنزير

وكان ”الخليج 365” أجرى جولة في خط 6 بمجزر البساتين بالقاهرة، "عنبر ذبح الخنازير"، لرصد طريقة ذبح الخنزير وإعداده لتوريده للمحال والمطاعم والفنادق التي تقدم لحومه للزبائن، والكثير لا يعلم طرق ذبح وإعداد الخنزير، بمحافظة القاهرة توفر "عنبر" ذبح خاص بالخنزير بشكل رسمي لفرض الرقابة على اللحوم الموجودة في السوق بكل أنواعها.

وللخنزير طريقة مختلفة تماما في الذبح عن باقى المذبوحات فالحقيقة أنه لا يتم ذبحه بل يقتل بالوخز في القلب لينزف حتى الموت، كما أنه لا يتم سلخة كباقى المذبوحات، ولكنه يخلى من الشعر فقط كما يتم في الدواجن .

ويمر الخنزير بعدة مراحل قبل الذبح أولها الكشف الظاهرى وتنظيفه بالمياه من القاذورات المتعلقة به، قبل الوخز فى القلب لينزف حتى الموت، ثم يدخل على مرحلة أخرى لنزع الشعر، وهى تشبه نزع الريش من الدواجن بعد ذبحها، حيث يتم وضع الخنزير فى مياه ساخنة بدرجة حرارة معينة لا تؤثر على لحم الخنزير ، ثم يتم وضع الذبيحة فى ماكينة لتأكيد إخلاء الشعر .

ويتم زيادة تأكيد تنظيف الخنزير من خلال الجزارين باستخدام السكين، ثم يتم نزع الأحشاء ، والتخلص منها بطريقة أمنة من خلال حرقها فى محرقة المجزر .