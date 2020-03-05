شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق جولة الإعادة لتصويت المصريين فى الخارج بـ"تكميلية ملوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى التاسعة صباح غدٍ الجمعة جولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة ملوى بالمنيا، وذلك للمصريين المقيمين فى الخارج، وتستمر لمدة يومين، فيما تبدأ جولة الإعادة بالدائرة للمصريين فى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس، وتجرى الإعادة فى الدائرة بين المرشحين، عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبد الحكيم رشدان.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج اليوم الخميس 5 مارس، وتستأنف مرة أخرى الدعاية الانتخابية عقب انتهاء الاقتراع فى الخارج، الأحد 8 مارس.

فيما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة فى موعد أقصاه 17 مارس.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت من قبل فوز رجل الأعمال محمد أبو العنين بمقعد دائرة الجيزة من الجولة الأولى لحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

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وقال رئيس الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر إعلان نتائج دائرتى الجيزة وملوى، أن نسبة الحضور فى دائرة الجيزة بلغت 16.85%، حيث حضر 44896 ناخبًا، بينما جاءت نسبة الحضور فى دائرة ملوى بالمنيا 17.92%، حيث حضر 79733 ناخبًا.

وفى السياق نفسه، تواصل اللجنة المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها محكمة المنيا الابتدائية، فى تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، حتى السبت 7 مارس المقبل.

ويستمر تقديم الطلبات حتى 7 مارس، يليها إعلان كشوف المرشحين والرموز الانتخابية من 8 وحتى 10 مارس، فيما تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون يوم 15 مارس على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارًا من 16 مارس، وتكون آخر مواعيد للتنازل يوم 18 مارس، وتنشر التنازلات فى 23 مارس.

وتبدأ فترة الصمت الدعائى للانتخابات فى الخارج يوم 2 أبريل على أن تبدأ فى تمام الساعة 12 ظهرًا حسب التوقيت المحلى لكل دولة، على أن تنطلق الانتخابات فى الخارج يومى 3 و4 أبريل القادم، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 5 و6 أبريل.