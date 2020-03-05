شكرا لقرائتكم خبر عن «اللجنة العليا للعمرة» تقرر التواصل مع السعودية لاسترداد حجوزات المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت اللجنة العليا للعمرة والحج في اجتماعها الأخير، عدة قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لهذه البرامج في ظل قرار السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتا.

وأوضح مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين ورئيس «العليا للحج والعمرة»، أن اللجنة قررت تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين بالمملكة للوقوف على الإجراءات الخاصة باسترداد الشركات السياحية المصرية للمبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات، على أن تتحمل شركة السياحة المسؤولية الكاملة تجاه المواطن في حالة إلغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته، وتكليف الغرفة بحل أي خلاف قد ينشأ بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.