شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع الرعاية الصحية اليوم لمناقشة آليات تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع اليوم الخميس مجلس ادارة هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة لمناقشة آليات التحرك خلال الفترة المقبلة نحو تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تستند إلى أعلى معايير الجودة باعتبار الهيئة المسئولة عن تقديم الخدمة للجمهور ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية إن الهيئة لها شخصيتها الاعتبارية وموازنة مستقلة وتكون تحت الإشراف العام للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التي تقدم كل الدعم لبلورة نشاط الهيئة ونجاح دورها في توفير الخدمة الطبية لمنتفع منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستكمل: تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لهيئة التأمين الصحي طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التي حددتها هيئة الاعتماد والرقابة.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية: تتولى الهيئة إجراء فحص طبي شامل لكل مرشح للعمل للتحقيق من لياقته صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل وذلك قبل تسلمه العمل وفقا لقواعد السلامة والصحة المهنية ويراعى في إجراءات الفخص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له.

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وأوضح: تقوم هيئة الرعاية الصحية بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا وتكون المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتكليف الدكتور أحمد حسين شحاتة السبكى، بالعمل كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة حيث عمل الدكتور أحمد السبكي عمل مساعدا لوزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة ولتفوقه في نظم الإدارة أسندت وزيرة الصحة له إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد خاصة أنه حاصل على ماجيستير إدارة الأعمال الحكومية من الجامعة الفرنسية بالقاهرة وحاصل على ماجيستير السياسات العامة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة كما حاصل على الزمالة المصرية لإدارة المنشآت الصحية.

ويشار إلى أنه خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة كما أنه خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي المتقدم لتأهيل الكوادر الشبابية.

وينسب له تأسيس وحدات الرقابة الداخلية والميكنة والتحول الرقمي والدعم التشريعي ومتابعة المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال واللقاحات و متابعة الخطط الاستراتيجية والسياسات ومنابعة مؤشرات 2030