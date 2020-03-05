شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح رسمى لهرم زوسر المدرج اليوم بعد رحلة ترميم استمرت 14 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الخميس، مشروع ترميم وتطوير منطقة سقارة بالجيزة (غربى العاصمة القاهرة)، بعد رحلة طويلة من الترميم وتطوير المنطقة المحيطة امتدت لما يقرب من 14 عامًا.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مشروع ترميم هرم سقارة هو أحد أهم مشاريع الترميم التى تنفذها الوزارة، فهرم زوسر هو أقدم بناء حجرى فى العالم، وشمل مشروع الترميم أعمال درء الخطورة، والترميم الخارجى والداخلى للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجرى بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

وأضاف، إن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف فى نهاية عام 2013، وأعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مبانى وسلالم المدخل الجنوبى والمدخل الشرقى من الخارج، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجارى أعمال التسوية فى الناحية الشرقية للهرم، بالإضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.

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وقالت إيمان زيدان مساعد الوزير لشئون الاستثمار وتنمية الموارد المالية، إن أعمال تطوير منطقة هرم سقارة شملت تمهيد الطريق من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الأسوار الخارجية لمدخل الهرم، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية لتسهيل وصول الزائرين بصفة عامة وذوى الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة.

وأوضحت داليا خطاب، المشرف على إدارة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف بمكتب وزير السياحة والآثار، أن عملية تطوير المنطقة تمت طبقًا لخطة عمل متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف الحفاظ على المنطقة الأثرية وتوفير سبل الراحة والخدمات للزائرين.

وتضمنت أعمال التطوير أيضًا وضع لوحات إرشادية لتحديد مسار الزيارة للزائرين داخل المنطقة، ولوحات شارحة لتاريخ المنطقة والآثار الموجودة بها، بالإضافة إلى توفير زى موحد للعاملين بالنظافة ولأفراد الأمن، مؤكدة أن جميع الخدمات يستطيع الزائر أن يلاحظها بمجرد وصوله إلى المنطقة الأثرية.

ويعد هرم زوسر المدرج هو أول هرم وأول بناء حجرى فى العالم يقع الهرم فى منطقة آثار سقارة، أو كما يطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج، هو أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة فى مصر، بناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله زوسر.