مصر | تعرف على اختصاصات دائرة البناء والتخطيط العمراني بمجلس الدولة

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تنقسم محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، إلى نوعين وهما المحاكم التأديبية، والمحاكم الإدارية، والتي تنقسم إلي ثلاثين دائرة تختص كل منها بنظر اختصاصًا معينًا في المنازعات.

وتنعقد الدائرة الخامسة "البناء والتخطيط العمراني"، يوم الخميس أسبوعيا.

وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ:

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1- أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بهما، ما يدخل في اختصاص القضاء الإداري عدا ما تختص به أي دائرة أخرى.

2- قرارات وقف وإزالة الأعمال والمخالفة لأحكام قانون التخطيط العمراني.

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.