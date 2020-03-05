مصر | النيابة تكشف عن تفاصيل جديدة في دهس "صالح جمعة" لشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تكشف عن تفاصيل جديدة في دهس "صالح جمعة" لشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيق، في واقعة اتهام صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بإصابة شاب بعد أن صدمه بسيارته، أثناء خروج الشاب من عمله صباح الأربعاء، بمنطقة الجيزة، عن تفاصيل جديدة في الواقعة، فيما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأوضحت التحقيقات، أن شهود عيان أكدوا صحة الواقعة، وأن صالح جمعة هو الذي يقود السيارة، فيما أمرت النيابة بالاستماع لأقواله.

وأفادت التحقيقات، أن حالة المصاب بعد دهسه بالسيارة، مستقرة إلى الآن، وتبين أنه أصيب بكدمات متفرقة في الجسد.

وكان شاب أتهم صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، بالتسبب في إصابته نتيجة صدمه بسيارته أثناء خروج المصاب من مقر عمله بالجيزة، وذكر أن اللاعب فر هاربا بسيارته عقب الاصطدام به، وذكر المصاب في محضر الشرطة، أن اللاعب كان يقود سيارته، وصدمه وفر هاربا، موجهًا له اتهاما بالتسبب في الإصابات التي لحقت به، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.