مصر | مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن دهس صالح جمعة لشاب بسيارته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأنه لم يتم القبض على صالح جمعة، لاعب نادي الأهلي، على خلفية اتهامه بإصابة شاب إثر صدمه بسيارته، موضحا أن أحد الشهود على الحادث، هو من أخبره بأن السيارة المتسببة في الحادث قيادة صالح جمعة.

ويكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لكشف ملابسات واقعة اتهام "جمعة"، بإصابة شابًا إثر اصطدامه بسيارته، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا من مستشفى مصر الدولي، بوصول شاب ثلاثيني العمر، يعمل بمركز سياحي، بشارع النيل السياحي، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW.

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ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط البلاغ، وكشف ملابسات الواقعة، وانتقل الرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، فضلا عن سماع أقوال المصاب الذي أفاد بأن أحد شهود العيان أخبره بأن قائد السيارة المتسببة في الحادث قيادة صالح جمعة لاعب النادي الاهلي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وحسبما أفاد مصدر بقطاع أمن الجيزة، في تصريحات إلى الخليج 365، بأن الواقعة حتى الآن بلاغا ورد من شاب لقسم شرطة الجيزة، يتهم صالح جمعة لاعب النادي الأهلي ولم يُستمع إلى أقواله حول الواقعة، فضلا عن عدم ضبط السيارة المتسببة في الحادث.