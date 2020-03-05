مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. مقتل مسجل خطر على يد معاون قسم البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. مقتل مسجل خطر على يد معاون قسم البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

دعوى تعويضية ضد وزير التربية والتعليم

أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والإدارية العليا، اليوم، دعوي تعويض، وكيلا عن طلاب الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، بمدينه نصر، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

النيابة تستدعي معاون مباحث "البساتين" في واقعة مقتل مسجل خطر

فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية تحقيقات موسعة، في واقعة مقتل مسجل خطر على يد معاون مباحث قسم شرطة البساتين.

والدة البطل الرائد محمد وهبة: "ابني استشهد بعزة.. وعشماوي مات بخسة"

أعربت والدة الشهيد الرائد محمد وهبة، الذي استشهد في أحد العمليات الإرهابية التي قام بتنفيذيها الإرهابي هشام عشماوي، والذي تم تنفيذ حكم الإعدام عليه فجر الثلاثاء، السيدة همت عبد الخالق، قائلة:" فرحتنا الليلة كبيرة جدا، وحق إبني رجع، والحمد لله إبني ممتش إبني استشهد وهو في مكانة كبيرة جدا عند ربنا، أبنائنا الشهداء ماتوا بعزة ولكن هو واللي زيوا ماتوا بخسة".