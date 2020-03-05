شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات شركة Saudi Gulf السعودية برش المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أولى رحلات شركة Saudi Gulf السعودية القادمة من مطار الرياض إلى مطار القاهرة مباشرة، وتم استقبالها برش المياه وتوزيع الورود على الركاب وطاقم الطائرة.

وحرص كلا من المهندس مجدى محمدين رئيس شركة الخدمات الأرضيه، والمحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة، ومسئولى سلطة الطيران المدنى ومسئولى مطار القاهرة على استقبال ركاب الطائرة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضيه تعاقدت مع شركةSaudi Gulf ووكيلها بمصر شركة نيوستار على تقديم خدمة مهبط، بمعدل تشغيل يصل إلى عدد ( 6 ) رحلات أسبوعيآ قابلة للزيادة فى الفترة القادمة بطرازى A320 ، A321 وقدم طاقم الطائره الشكر للقيادات على حسن الإستقبال والترحيب الذى أسعد الجميع.