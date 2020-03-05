شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: نسعى لزيادة عدد الجمعيات العاملة فى تنظيم الأسرة لـ500 مؤسسة أهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الحكومة والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ مشروع "2 كفاية"، للحد من الزيادة السكانية وتوعية الأسر المستفيدة من برنامج تكافل بخطورة الزيادة السكانية واهمية تنظيم الاسرة بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال .

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تنفذ حاليا مشروع "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية وكذلك توعية السيدات المستفيدات من برنامج "تكافل" بالتعاون مع 108 جمعية، ومن المستهدف زيادة عدد الجمعيات الى 500 جمعية أهلية لنشر التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وخطورة الزيادة السكانية بالقرى والنجوع والمراكز والمناطق التي يقل فيها الوعي، لافتا الى تم تنفيذ 2 مليون 413 ألف زيارة طرق أبواب وتحويل 369,668 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة كما قام بتنفيذ 3640 ندوة مع الفئات المستهدفة شارك فيها لحضور345,225 رجل وسيدة، كما تم تطوير دليل للمثقفة المجتمعية "دليل طرق الأبواب" والذى يعمل على تصحيح المفاهيم الاجتماعية والثقافية والدينية والصحية الخاطئة التى تدفع الى زيادة الانجاب وموازيا لذلك وتم بناء قدرات 1142 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات وتدريبهن على تنفيذ الدليل.

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وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع 2 كفابة للحد من الزيادة السكانية ، إنه سيتم تكثيف حملات الحد من الزيادة السكنية "2 كفاية" خلال الفترة المقبلة فى العديد من المحافظات المختلفة وكذلك محافظتي القاهرة والجيزة باعتبارهما من أكثر المحافظات نموا فى الزيادة السكنية، بالاضافة الى المناطق العشوائية وايضاً المناطق المتطورة ، كالأسمرات وروضة السيدة ، لافتا إلى أن وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج عرضت خطة توسع البرنامج فى كل المحافظات على رئاسة مجلس الوزراء وفى انتظار الموافقة عليها، كما أن البرنامج يستهدف حفض معدل المواليد للاسرة إلى 2.4% بحلول 2030.

وأضاف "عثمان " أنه تم تحويل 350 ألف سيدة للحصول على خدمات تنظيم الأسرة سواء من خلال عيادات الجمعيات الأهلية أو عيادات وزارة الصحة، وأن البرنامج يستهدف زيارة كل سيدة من السيدات المستفيدات من برنامج "تكافل" 4 مرات سنويا لتوعيتهم باهمية تنظيم الأسرة وخطورة الزيادة السكانية وبلغت عدد الزيارات لما يقرب من 148 ألف سيدة حتى الان ، كما أنه يتم التعاون فى إطار نشر الوعى بأهمية القضية السكنية مع 2000 مثقفة مجتمعية متطوعة لتوضيح المفاهيم المغلوطة لدى عدد كبير من الأسر المستهدفة ،كما يتم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير وسائل تنظيم الاسرة بعيادات الجمعيات الأهلية مجانا للسيدات وان اختيار الوسيلة يكون اختياريا للسيدة .

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برنامج "2 كفاية" يستهدف المناطق الأكثر فقر والأعلى خصوبة والأسر التى لديها طفلين أو 3 أطفال، حيث تم افتتاح 33 عيادة أهلية وجاري افتتاح 32 عيادة أهلية أخرى الفترة المقبلة بالتعاون وتحت إشراف وزارة الصحة كما تم الاستعانة بمسرح الشارع الذي يعد أحد أدوات برنامج "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من "تكافل"، من السيدات والرجال والذي انطلقت عروضه في فعاليات مجتمعية توعوية تستهدف نشر الوعي بخطورة القضية السكانية بين الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة، والذى بلغ عروضه 20 عرضا حتى الآن.