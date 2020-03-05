شكرا لقرائتكم خبر عن والد الشهيد عمرو صلاح: النهاردة عيد القضاء على رأس الأفعى وعيدنا الكبير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صلاح عفيفى والد الشهيد عمرو صلاح إن خبر إعدام هشام عشماوى كان أحدث فى أسرة كل شهيد كل أم وكل زوجة وكل أب شهيد، وأقول للرئيس أنت وعدت فأوفيت.
وأضاف والد الشهيد عمرو صلاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية إيمان الحصرى، "النهاردة عيد عندنا بس ده العيد الصغير والعيد الكبير عندما نتخلص من آخر إرهابى في مصر والنهاردة عيد أطلق عيد القضاء على رأس الأفعى، لأن مصر قوية بشبابها وأبطالها والحمد لله طول ما الريس موجود مصر هتبقى في أمان وتحيا مصر".
وتابع:"أم الشهيد النهاردة ارتاحت، ربنا يعلم بحالنا السنتين اللى فاتوا والنهاردة بدأنا نتنفس وهنرتاح لما نقضى على كل إرهابى فى مصر والدور جاى عليهم ومش هيتسابوا.
وكانت المحكمة العسكرية للجنايات قد قضت بحكمها فى القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية " الفرافرة " فى جلسة يوم 27/11/2019، بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقاً حيث أن المتهم ارتكب الجرائم الأتية .
أولاً : المشاركة فى إستهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء / محمد إبراهيم بتاريخ 5/9/2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابى تنفيذ العملية كفرد انتحارى يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.
اشتراكه فى التخطيط والتنفيذ لإستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثانى من عام 2013، وضلوعه بالإشتراك فى تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى "أبو أسماء" من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقه بجسده والمتحفظ عليه بحراسه شرطية وذلك بالإشتراك مع أفراد أخرين من التنظيم الإرهابى .
وتولى الإرهابى المذكور قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفاً للُمكنى / أبو محمد مسلم، ونهج استخدام تكتيك "الصيد الحر" خلال النصف الثانى من عام 2013 والمتمثل فى التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثانى وإستهداف المركبات العسكرية، ( أفراد – نقل ) أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية، وقد استهدف إحدى السيارات العسكرية والتى كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا استهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكبينة الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات الكيفية المذكورة.
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