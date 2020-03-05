شكرا لقرائتكم خبر عن والد الشهيد عمرو صلاح: النهاردة عيد القضاء على رأس الأفعى وعيدنا الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صلاح عفيفى والد الشهيد عمرو صلاح إن خبر إعدام هشام عشماوى كان أحدث فى أسرة كل شهيد كل أم وكل زوجة وكل أب شهيد، وأقول للرئيس أنت وعدت فأوفيت.

وأضاف والد الشهيد عمرو صلاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية إيمان الحصرى، "النهاردة عيد عندنا بس ده العيد الصغير والعيد الكبير عندما نتخلص من آخر إرهابى في مصر والنهاردة عيد أطلق عيد القضاء على رأس الأفعى، لأن مصر قوية بشبابها وأبطالها والحمد لله طول ما الريس موجود مصر هتبقى في أمان وتحيا مصر".

وتابع:"أم الشهيد النهاردة ارتاحت، ربنا يعلم بحالنا السنتين اللى فاتوا والنهاردة بدأنا نتنفس وهنرتاح لما نقضى على كل إرهابى فى مصر والدور جاى عليهم ومش هيتسابوا.

وكانت المحكمة العسكرية للجنايات قد قضت بحكمها فى القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية " الفرافرة " فى جلسة يوم 27/11/2019، بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقاً حيث أن المتهم ارتكب الجرائم الأتية .