شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 17 اختصاصًا للجنة متابعة سير انتخابات سمالوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد من المهام أسندتها الهيئة الوطنية للانتخابات للجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط بمحافظة المنيا، والمقرر إجراؤها فى الخارج يومى 3 و4 أبريل المقبل، وفى الداخل يومى 5 و6 أبريل.

ولهذه اللجنة التى يترأسها رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، مهام تختلف باختلاف المرحلة التر تمر بها العملية الانتخابية، فهناك دور تمارسه وقت تلقى طلبات الترشح، وآخر قبل الاقتراع وهى مرحلة الإعداد والتجهيز للانتخابات، وثالث خلال يومى الاقتراع والفرز، ورابع مرحلة ما بعد انتهاء عملية الاقتراع والفرز.



- مهام اللجنة وقت تلقى طلبات الترشح:

- تلقى الطلبات من المرشحين.

- التأكد من استيفاء المستندات اللازمة، وتسليمها للجنة فحص طلبات الترشح المشكلة بقرار الهيئة الوطنية.

- منح كل مترشح شهادة تفيد قيده بقاعدة بيانات الناخبين من عدمه.

- إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء المترشحين عند إعلانها وكذا عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى (إن وجد).

مهام اللجنة خلال مرحلة الإعداد والتجهيز للانتخابات:

- التنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية المختصة بالمحافظة للتأكد من صلاحية المراكز الانتخابية ومقر اللجنة العامة ومقار اللجان الفرعية وتجهيزها بما يلزم لراحة الناخبين ورؤساء وأعضاء اللجنة العامة واللجان الفرعية ومندوبى ووكلاء المترشحين وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرح لهم بمتابعة الانتخابات.

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- التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بالمحافظة للتأكد من وضع خطط التأمين اللازمة.

- التنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة للتأكد من توافر مستلزمات العملية الانتخابية من صناديق شفافة وأقفال بلاستيكية وأحبار فسفورية وكبائن الاقتراع وخلافه.

-تلقى البيانات والإخطارات الخاصة بالدعاية الانتخابية من المترشحين، وإبلاغها للهيئة الوطنية والتى تحيلها للجنة المشكلة لمتابعة ومراجعة تطبيق ضوابط الدعاية الانتخابية ومراقبة حساباتها وأوجه الإنفاق عليها.

- استلام أوراق العملية الانتخابية (محاضر الإجراءات – بطاقات إبداء الرأي – محاضر الفرز وإعلان النتائج – التعليمات المنظمة لعمل تلك اللجان وغيرها) وتسليمها لرئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية وفقا لاختصاصاتهم، فى الموعد المحدد قبل عملية الاقتراع.

- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسكين رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية وتدبير أمورهم المعيشية، ومتابعة حضور الأمناء الأصليين والاحتياطيين باللجنة العامة واللجان الفرعية.

مهام اللجنة وقت الاقتراع:

استمرار التواصل على مدار اليوم برئيس اللجنة العامة وبجميع رؤساء اللجان الفرعية ومعاونتهم فى التعامل مع كافة المشاكل والعقبات التى تعوق سير العملية الانتخابية.التأكد من انتظام العمل بمقر اللجنة العامة وبمقار اللجان الفرعية وخلال فترة الراحة وسلامة إجراءات غلق المقار في نهاية اليوم الأول للاقتراع.التأكد من انتظام الخدمات الأمنية المعينة لحراسة المراكز الانتخابية عقب انتهاء اليوم الأول للاقتراع، والتأكد من فتح مقار اللجان الفرعية ببداية اليوم الثانى للاقتراع وانتظام العمل بهاالتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية للتأكد من نقل كافة أوراق العملية الانتخابية إلى اللجنة العامة، ووضع خطة مرور على اللجان الفرعية على مدار يومى الاقتراع.

:مهام اللجنة بعد الاقتراع والفرز

التنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة للتأكد من استردادها لكافة مستلزمات العملية الانتخابية المستخدمة والفارغة.استلام كافة أوراق الانتخابات من رئيس اللجنة العامة، والتأكد من شمولها لبطاقات إبداء الرأى المستخدمة وغير المستخدمة ومحاضر الإجراءات، وأيضا تسليم كافة أرواق العملية الانتخابية إلى الهيئة ومقر الحفظ الخاص بها.يتولى رئيس اللجنة إعداد تقرير شامل عن كل مرحلة من المراحل السابق بيانها وإخطار الهيئة الوطنية بها.