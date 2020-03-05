شكرا لقرائتكم خبر عن القمر الأحدب ونجما الشعرى والجوزاء فى مثلث سماوى الليلة بمصر والوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء مصر والوطن العربى الليلة وبداية الليل انتظام القمر الأحدب المتزايد فى مثلث متساوى الأضلاع تقريبًا مع نجم الشعرى الشامية إلى أسفله الأيسر ونجم مكنب الجوزاء إلى أسفل يمينه.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن تلك هى أهم نجمتين فى مثلث الشتاء؛ والثالث هو الأكثر إشراقا نجم الشعرى اليمانية فى الأسفل، إضافة الى القمر الذى سيجعل هذا المساء "شتاء مرصع بالنجوم كالماس".

يذكر أنه مؤخرًا مساء الاثنين الماضى بسماء مصر والوطن العربى، قمر التربيع الأول حيث أشرق عند الظهر ووصل أعلى نقطة فى السماء مع غروب الشمس، حيث سيكون فوق رأس الراصد مباشرة ويغرب بعد منتصف الليل.

Advertisements

وتعتبر فترة التربيع الأول، حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم، الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائى العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضىء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرًا ثلاثى الأبعاد.

وكان قد رصد بسماء الوطن العربى بعد غروب شمس الأحد الماضى 1 مارس 2020، وبداية الليل وقوع القمر قرب عنقود نجوم الثريا والذى يعرف أيضا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم فى هذا العنقود.

القمر والثريا كانا بالأفق الغربى، حيث سيقع العنقود إلى يمين القمر بالنسبة للراصد ولكن الثريا لم يكن مشاهده بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئى الذى يطمس الأضواء الطبيعية فى قبة السماء ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار الثنائى العينية.

وهذا العنقود النجمى يشبه نجوم الدب الأصغر إلا انه ضبابى المظهر وبالنسبة لنا فى النصف الشمالى من الكرة الارضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء، برغم ذلك سيظل يرصد فى سماء المساء من الآن وحتى أبريل المقبل.