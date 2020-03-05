شكرا لقرائتكم خبر عن "إذا لم تستح فافعل ما شئت".. كيف فضح كورونا خضوع تميم لتركيا وإيران؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن مقولة "إذا لم تستح فافعل ما شئت"، تنطبق تمامًا على أمير قطر تميم بن حمد، ففى الوقت الذى صدرت أوامر بمنع دخول المواطنين من دول مصر والكويت وعُمان بدعوى الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، استثنى القرار نفسه دولتى تركيا وإيران، رغم تفشى الفيروس فى الأخيرة، ليكشف مدى ارتماء تميم فى أحضان طهران.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن قرار قطر أثار موجة عارمة من الغضب بين صفوف المواطنين القطريين؛ إذ اعتبروا القرار دليلا دامغا على خضوع أميرهم لسلطة تركيا وإيران، وضلوع الدوحة فى خدمة مصالح الدولتين فى الشرق الأوسط، حيث تداول رواد السوشيال ميديا الأيام الماضية، صورة لوثيقة تحمل قرار الحظر، وفيها أيضًا استثناء لمواطنى تركيا وإيران.

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة من قرار الهيئة العامة للطيران المدني بقطر، والموجه لشركات القطرية، وجاء فيه: فى ضوء انتشار وباء كورونا على نطاق عالمى، وفى إطار التدابير اللازمة للحد من انتشار المرض، تقرر حظر قبول جميع المسافرين القادمين من جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان ودولة الكويت عن طريق نقاط وسيطة، بما في ذلك حاملو الإقامات سارية المفعول في دول قطر، ويُستثنى من ذلك الحظر مواطنو دولتى تركيا وإيران، يطبق هذا القرار اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

