شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن إجراء تحاليل لـ 1904 حالات مشتبه إصابتها بكورونا وجميعها سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين: وزيرة الصحة:إجراء تحاليل لـ 1904 حالات مشتبه إصابتها بكورونا وجميعها سلبية مدير الحجر الصحى: مستشفى مجهزة للتعامل مع الاشتباه فى كورونا بكل محافظة نشرة أخبار كورونا حول العالم 4 مارس.. تعرف على التفاصيل من الخليج 365 رئاسة الحرمين: هواء المسجد الحرام معقم ونقى 100% ومفلتر 9 مرات هشام عشماوى.. 14 جريمة إرهابية تنتهى بالإعدام.. فيديو الهجرة: من يرغب فى العودة لعمله بالكويت إجراء PCR وتقديمه للسفارة الكويتية الحكومة: حظر دخول أى مسافر يحمل الجنسية القطرية لمصر لمواجهة كورونا السيسى يستقبل نائب رئيس جنوب السودان ويرحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فيديو .. الوادى الجديد تصنع من البطاطا "عيش بلدي" الصحة تنفى تسليم وزيرة الصحة المصرية علاجا لفيروس كورونا المستجد لدولة الصين Advertisements رئيس مصر للطيران: نستهدف زيادة رحلات الشركة على بعض الوجهات وتحديث الأسطول "مصر الملهمة".. السفير البريطانى يستضيف حفل استقبال حول تصميم الأزياء المركزى للمحاسبات يوافق على طلب أصحاب المعاشات باستقلال وسائل نقل الجهاز فيديو.. هل يتسبب طقس التناول فى عدوى الكورونا؟.. جدل فى الكنيسة بعد تكليف البابا له.. الأنبا مقار يعود من كندا ويقدم تقريرا عن الكنائس هناك #ادعم_وزيرة_الصحة.. التريند الأول فى تويتر.. ومغردون: هالة زايد جندى مقاتل "شعاع": القراءة الموحد برنامج وزارة الكهرباء بالتعاون مع الشركة التعليم: تغييرات كبيرة على المناهج لترتكز على نواتج التعلم وبناء الشخصية النيابة العامة تفتح باب التسجيل أمام العاملين بالدولة للعمل بها إلكترونيا التضامن تمد فترة تلقى طلبات تأسيس جمعيات تنمية المجتمع حتى 12 مارس مرصد الإفتاء: إعدام هشام عشماوى رسالة ردع للإرهاب وقصاص للشهداء محافظة القاهرة تنقل 110 أسر للأسمرات وتخلى 42 عقار بـ"كوم غراب" بالفسطاط الزراعة: افتتاح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان 14 مارس لمدة 30 يوما

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