موظف يتهم لاعبًا بالأهلي بصدمه بسيارته.. والأمن يفرغ الكاميرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استقبل أحد مستشفيات الجيزة، موظفًا في مركز سياحي بالجيزة صدمته سيارة زعم أنها مملوكة للاعب النادي الأهلي "ص. ج".

وقال مصدر أمني - فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي- اليوم الأربعاء، إن الموظف اتهم اللاعب بعدما أخبره المارة أنه من صدمه بسيارته.

وأكد المصدر أن جار التحقق من أقوال الموظف، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة في الجيزة.

وتبين من فحص المستشفى أن المدعي مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف.